Morgane FAVRE

Actuellement en fin de première année BTS Assistante de gestion, je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de m'accueillir au sein de ses locaux pour ma deuxième année en contrat de professionnalisation.



Si vous êtes une entreprise mayennaise qui souhaite enseigner ses valeurs et son métier, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Souriante & motivée

Determinée a vouloir bien faire les choses

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Curieuse et positive