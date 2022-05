Morgane FEMERY

Contrôleur d’aéronautique navale durant vingt trois ans dans la Marine Nationale, je me suis fixée de nouveaux objectifs et suis à la recherche d’un nouvel emploi. Mon expérience professionnelle en tant que technicien supérieur de la circulation aérienne m’a permis de développer des compétences techniques dans le domaine de l’aéronautique mais également dans les domaines du management,de la logistique, de la gestion de personnel, de la formation et de la qualité.



Mes compétences :

Logistique

Aéronautique

Formation

Management

Gestion du personnel

Qualité