Morgane FERDINAND

28 ans, actuellement déléguée dans une structure associative sur Rhône Alpes.



Compétences:

- Recherche et montage de projets: contacts partenaires, représentation de l'association, mise en place des projets et des financements, installation, suivi et évaluation.

- management: formation de nos bénévoles et futurs animateurs, organisation de formation.

- admin: traduction, rédaction de dossiers de demande de subvention, relations avec les partenaires opérationnels et institutionnels, rédaction de rapports et comptes rendus.

- Communication: présentation des activités de la structure, participation à différentes manifestations pour la promotion de la solidarité internationale et éducation populaire.

- Animation de réunion avec les différents partenaires et animation de réseau associatif



Avant 2008:

- stage de 6 mois au sein de l'association INDES dont 3 mois en Tamil Nadu dans l'ONG Feed Trust (compilation de données, bilan pré audit, recherche d'informations et mise en place de micro projet).

- Volontaire pendant 3 mois en Inde, région Karnataka, avec l'association FSL India. Montage et suivi de projet dans le domaine de l'enfance.

- Divers emplois étudiant: CRP Tours (traitement de données), vente, manutention, baby sitting.



Divers séjours à l'étranger. Permis B. Anglais courant. Espagnol niveau intermédiaire.



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Polyvalence

Voyage