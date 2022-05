Morgane FERRAND

Passionnée par le web et diplômée en marketing et management, j'ai décidé de me perfectionner en e-marketing/e-business pour approfondir les compétences que j'ai développées en digital chez EDF en tant qu'appui sur la gestion des sites internet mais également dans le cadre d'un projet ayant pour thème la relation client digitale auprès des collectivités territoriales.

J'ai été admise à 'Institut Léonard de Vinci (ILV) au sein de la formation Responsable e-marketing / e-business (MBA spécialisé MCI) piloté par Alexandre STOPNICKI sous réserve de signer un contrat de professionnalisation d'un an.



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Appels d'offres Marchés publics

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Communication

back office

VP3P