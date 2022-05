Morgane FONDRONNIER

Sophrologue diplômée de la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie (titre RNCP niveau III) je souhaite promouvoir la sophrologie du quotidien, celle que l'on peut pratiquer en (presque) toute circonstance et en tout lieu.

Les exercices sont simples a réaliser et les participants s'approprient les outils sophrologiques en fonction de leurs capacités et de leurs besoins.

Pour en savoir plus je vous invite à visiter mon siteArray



Mes compétences :

Formation "Maladies et Douleurs"

Formation "Sophrologie et Sommeil"

Formation "Gestion du stress"