Morgane GALACINSKI

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités et de l'organisation.



Mon objectif est d'acquérir un poste de manager dans un domaine technique d'où ma double formation ingénieur/manager.



J'aimerais évoluer dans le domaine industriel en tant qu'ingénieur production ou méthodes sur le court terme pour acquérir des responsabilités de chef de projet industriel sur le long terme.



Mes compétences :

Lean Management

ANSYS Workbench

Catia

Gestion de production

Management d'équipe

Ingénierie

Gestion de projet

Industrie

Management

Polyvalence