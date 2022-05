Morgane GAMBERT

J ai débuté ma carrière comme assistante commerciale chez Futura Finances, leader français du déstockage ou je travaillais en binôme avec un acheteur " terrain", prise de rendez-vous ou réception d échantillons, relance téléphonique, négociations d offres commerciales étaient mes taches quotidiennes.

Ayant une licence d allemand je me suis ensuite orientée vers un poste de management au sein du groupe Pronuptia. J ai pu y faire mes armes de manager : animation commerciale, mise en place d objectifs et de moyens pour les atteindre, organisation et conduite de réunions, ainsi que gestion quotidienne du quotidien des magasins ( 6 magasins en Allemagne et 17 en France ), avec des déplacements mensuels sur le terrain. J ai évolué au cours de ces deux expériences dans des sociétés ayant la culture du chiffre et sais me donner les moyens d atteindre mes objectifs.

Je suis une personne motivée, dynamique, aimant la négociation et les challenges, je suis tout a fait mobile et n ai pas de contrainte familiale.

De retour du canada ou je suis partie 6 mois pour perfectionner mon anglais, je désire me ré-orienter vers du commercial "pur" ou d l'animation d'équipes sur le terrain.



Mes compétences :

Allemand

Allemand bilingue

Anglais

Anglais courant

Animation

Animation commerciale

Commerciale

Management

Négociations