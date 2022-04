Aurélia PERON

Que vous soyez fabricant ou distributeur, notre centrale d'achat CHLOELINA rachète tous les produits de marque ne pouvant plus être distribués dans les réseaux traditionnels : surplus de stock, fins de séries, changement de packaging, DLUO Courtes ou autres...

Grâce à notre plate forme logistique de stockage de 15 000m2 et notre réseau de 25 magasins "Discount" sous l'enseigne MAXXILOT, nous sommes en mesure d'enlever sur site et de redistribuer quotidiennement tous types de produits : Alimentaire, textile, Hygiène, droguerie, loisirs, décoration...



Le sérieux de notre société allié à un savoir faire de plus de 10 années d'expérience nous permettent de construire avec nos partenaires une relation de confiance sur le long terme en garantissant le respect de l'image des marques

CHLOELINA assure les meilleures conditions pour l'écoulement en toute confiance des produits

"hors-cours"





