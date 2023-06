Sur le bureau de recrutement de Valence depuis 2011, je vous propose un accompagnement personnalisé et mets à votre disposition mon expérience du recrutement.



Avec S&you, je poursuis mon intervention sur la Drome, lArdèche avec les spécialités métiers suivantes : Technology IT - Supply - Finance



Ambassadrice de vos projets professionnels, je nai quun objectif remplir ma mission de facilitateur !



Cabinet de recrutement de dimension nationale et internationale spécialisé dans le recrutement des experts et cadres, S&you dispose des moyens techniques et humains adaptés pour répondre aux exigences du marché.

Chez S&you, nous avons fait le choix d'orienter notre savoir-faire et de développer notre expertise sur la base d'une conviction : la relation de confiance que nous créons avec nos candidats, nos clients et nos collaborateurs représente pour nous le facteur clé de la performance.



Morgane GLOANNEC

Espace Co libris - 07500 Guilherand Granges

0675 810 016

morgane.gloannec@sandyou.fr

https://www.sandyou.fr/



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Formation