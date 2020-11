Morgane MOËNNE

Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Pêche et de l'Aquaculture (ARIPA)

Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Pêche et de l'Aquaculture (ARIPA) - Animatrice interprofesssionnelle - Adjointe du Délégué Général

Saveurs et senteurs de Mayotte - Coordinatrice - Chargée de mission "valorisation des produits agricoles mahorais" Direction générale | Coconi

Agrobio Deux-Sèvres - Animatrice départementale chargée de la promotion et du développement de l'agriculture biologique

Eco-Carbone - Coordinatrice de la Recherche et du Développement des projets Jatropha curcas en Indonésie

Institut Agronomique néo-Calédonien et IRD - Agroéconomiste (stagiaire)