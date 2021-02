Morgane VALLENZASCA

Bonjour,



Intéressée par la chimie et la R&D, je me suis orientée vers un master Formulation et Chimie Industrielle à Lyon. Cette formation m’a apportée l’ensemble des connaissances scientifiques et techniques indispensables au métier de formulateur : formulation (peintures, détergents, cosmétiques...), rhéologie, plans d’expériences…

De plus, différentes expériences professionnelles au sein de laboratoire de R&D m'ont permis de renforcer mes méthodes de formulation de nouveaux produits, d'optimisation de produits existants ou de contre typage et d'effectuer du contrôle qualité.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Formulation de détergents

Formulation de peintures

Gestion de projets

Contrôle qualité

Microsoft Office

Formulation

R&D