Mostafa TAOUJI

CONSULTANT Entreprenariat, Développement et Gestion des Entreprises, + 20 années d'expérience.

Passionné par la montée en compétitivité des PME et de ses salariés, j'accorde une grande importance à la montée en compétence par la formation et l'accompagnement sur le terrain.

1- Consultant ETAT & Région : plusieurs Schémas Régionaux d'intelligence économique.

2- Consultant Formateur : Pôles de compétitivité, Chambres consulaires, Fédérations et associations professionnelles, Entreprises, Ecoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs et Masters d'Universités, PME-PMI, Centres de formations continues, ...

3- Accompagnement insertion des ingénieurs et des cadres en reconversion;

4- Entrepreneuriat des jeunes diplômés;

5- Direction opérationnelle de centre de formation continue;

6- Direction Mastères de la conférence des grandes écoles;

7- Direction de la Digitalisation des parcours de formation & des Serious Games;

8- Veille technologique, concurrentielle & Veilles utiles au développement de projets;

9- Compétences Numériques des Cadres.

->Analyse rapide et pertinente des problématiques & innovation dans les solutions :

->Création d'un centre de formation et de services informatiques pour accompagner les projets de grands groupes, Centre agréé niveau 1 (ISO 9001), fournisseur direct pour les entreprises du groupe "C" (15 années).

->Forte exigence et sens des priorités :

Redressement et développement d'un mastère spécialisé. Formation d'experts pour accompagner le développement des pôles de compétitivités, des entreprises, des chambres consulaires et des associations professionnelles. Consultant auprès Région État (5 années).

->J'aime la prise de risque :

Création×et direction dune société avec 15 emplois sur 15 années. Conception dune collection e-Learning pour former à grande échelle les PME au niveau national, collection utilisée par la suite par le Ministère Bercy pour l'ensemble des régions françaises, et de 10 Serious Games pour former les dirigeants africains...