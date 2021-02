Mostefa ZEROUALI

Mission: Gestion d'un centre de profit.

Objectif:

1- Créer et développer une structure d'exploitation bancaire performante à Batna.

2- Développer un portefeuille clients corporate et rétail sain et rentable.

3- Propsection, démarchage et drainage d'une clientèles diverses et diversifiée.

4- Participer activement à l'élargissement de la gamme des produits de la banque et assurer leur diffusion auprès des clients.

5- Identifier les meilleures compétences pour les faire rallier chez Natixis Algérie.



Mes compétences :

Finance

finance islamique

management

Coaching

Banque de détail

banque investissement

Commercial grands comptes

directeur administratif et finances

Comptabilité bancaire

Expert