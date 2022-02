Mouine BOULIFI

La société ATDI Mesure est spécialisée dans le contrôle d’étanchéité, de débit et le contrôle électrique aux normes, en vous proposant des solutions clés en main.



Elle saura vous accompagner pour la définition du matériel en fonction de vos besoins et la gestion de votre parc d’appareils. D’une grande simplicité, les appareils s’intégreront facilement sur vos lignes de production.



Un contrat de maintenance annuel permet de prendre en compte de façon optimale la gestion de votre parc d’appareils et de vous dépanner avec des délais très courts.



Mes compétences :

Etancheite

Gestion de projet

Amélioration continue

Industrie

Management