Jameleddine RADHOUANI

CFCI

Centre de Formation Continue Et Intérim

31 Avenue Léopold Senghor 4000 Sousse

Tél. / Fax: (+216) 73 21 97 48

Mobil : (+216) 98502853

Email : cfcicentre@yahoo.fr / cfcicentre@gmail.com



Services

CFCI offre des services d’études, d’assistance, de formation et de conseil liés au développement durable des différents secteurs de l’économie (Industrie, Agriculture, bâtiment, tourisme et Services), à la création de nouvelles entreprises et au renforcement de la position compétitive des entreprises existantes.

Les services comprennent :

• Assistance technique pour la reforme et la mise à niveau des systèmes de formation ;

• L’élaboration de programmes de formation, et la mise en place de systèmes de gestion ;

• Définition et la conception de programmes pour le développement des ressources humaines à travers l’identification des besoins en compétences des opérateurs économiques ;

• Elaboration des plans de formation technique pédagogique et fonctionnelle visant la qualification et le recyclage des personnels de formation relevant des secteurs public et privé, de les mettre en oeuvre et d’en évaluer les résultats ;

• Réalisation d’études de faisabilité et l’offre de services d’assistance technique aux entreprises (publiques et privées) : Ministères, Association et autres institutions économiques, (évaluation d’opportunités d’investissement, élaboration de plans d’action, développement et mise en place de structures organisationnelles et de systèmes de gestion) ;

• Réalisation d’études sectorielles orientées vers l’élaboration de stratégies de développement, l’identification de vecteurs de croissance et d’opportunités d’investissement ;

• Positionnement stratégique des institutions ;

• Réalisation d’études de marchés et de faisabilité pour le dimensionnement des projets de création et d’extension d’entreprises ;

• Diagnostics d’entreprises et d’institutions publiques et privées et l’élaboration de plans de restructuration.

Notre Approche

La mobilisation d’une équipe de consultants et formateurs hautement qualifiés alliant profondeur analytique, expertise sectorielle et connaissance de l’environnement.













• Notre approche se distingue par:

L’adaptation :

• Nos analyses, réflexions et recommandations se font en fonction de vos ambitions et des opportunités offertes par l’environnement international, du contexte du pays et de la région et de votre situation particulière.

• Notre objectif est la conception d’une démarche et d’une méthode de travail stimulant la réflexion et l’apprentissage de vos collaborateurs et favorisant le travail en équipe.

• Nos interventions reposent sur l’établissement d’un climat de confiance et de liens de partenariat avec votre institution.

Les résultats :

Nos efforts sont orientés vers l’obtention de résultats répondant à vos attentes.

Notre rôle est de vous aider à trouver une réponse ambitieuse assurant à votre institution une croissance harmonieuse et soutenue, en dépassant les visions traditionnelles et en explorant les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l’information.





Domaine d’expertise :

• Environnement et ressources naturelles

• Développement local et décentralisation

• Systèmes de financement et micro finance

• Mise à niveau

• Systèmes ruraux d’exploitation

• Approche participative et approche genre

Prestations :

• Diagnostic et étude de faisabilité

• Mise en oeuvre d’actions de développement

• Conseil et appui méthodologique

• Evaluation des projets

• Formation continue

• Animation



L’activité de CFCI s’étend sur 4 axes principaux à savoir :

1- AIDE A L’ORGANISATION DES PRODUCTEUR

• L’animation et l’accompagnement des démarches participatives visant la création d’organisations rurales.

• Le conseil et l’assistance aux coopératives

• La réalisation de projet dans le domaine de l’organisation professionnelle





2- ORGANISATION DES SEMINAIRES ET VOYAGES D’ETUDES

Les échanges entre responsables, producteur et techniciens constituent l’un des leviers les plus puissants du développement tant au plan techniqu