Moulay Driss YOUSSOUFI

Dynamique, persévérant, organisé, et ayant le sens des responsabilités



Ma formation et mes expériences professionnelles (Management, Gestion et Technique) mont permis dacquérir de solides compétences en gestion des projets (exploitations)



Gérer et suivre les contrats de gestion déléguée ainsi que tous les protocoles et conventions qui sy rapportent.

Superviser les processus de support client et les organiser pour améliorer la satisfaction client

Maîtrise les méthodes et outils de la gestion quotidienne de lexploitation

Planifier et surveiller le fonctionnement quotidien de lexploitation pour garantir le bon déroulement des opérations.

Superviser et coordonner des personnes chargées de l'organisation de lexploitation et fournir un feedback constructif

Veiller à la gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences, et à Lamélioration des conditions de travail

Veiller à ce que l'exploitation fonctionne selon les principes de légalité et de conformité des règlements établis

Examiner les informations financières (comptes dexploitation) et ajuster les budgets opérationnels pour améliorer la rentabilité

Gérer les processus dachat de l'exploitation et coordonner laffectation du matériel et des ressources en s'assurant que tous les agents impliqués dans ce processus respectent leurs normes de performance et rendement personnel

Suivre les critères de performance des fournisseurs (délais de livraison, niveaux de qualité, respect des conditions négociées par lexploitation)

Gère et optimise la gestion des stocks (entrées et sorties) pour minimiser le niveau de stocks sans risquer la rupture

Surveiller les planifications des entretiens du parc de véhicules et le déploiement du matériel

Procéder à la réparation (ou faire réparer, ou faire changer) du matériel défectueux ;

Trouver des solutions pour améliorer les performances du matériel ;

Assurer la sécurité du matériel, et vérifier le respect des normes de sécurité ;