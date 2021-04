Moulid NID OUISSDAN

Moulid Nid ouissadan



Calligraphe de tifinagh et poète amazigh

Né en 1975 à Taliouine, Maroc

Tabia, Taliouine, Taroudant, Maroc

Expositions nationales et internationales



- « Du 07 au 09 /11/2014 » exposition au 8 Festival international du safran a taliouine

-« Du 07au10/09/2014 »exposition et animation de l’atelier de la calligraphie Tifinaghe au 10 Festival de la culture amazighe de Fes.

-« du 24au 02 février 2014 expo au musée du patrimoine amazigh d’agadir

-« du 16 au 22 janvier 2014 expo et performance et animation de 4 ateliers de la calligraphie al’institut français d’agadir.

-« 08 au 11 Novembre 2013 » exposition et démonstration a l’ encre du safran et a l’ encre de la fleur du safran au 7 festival international du safran a Taliouine

« octobre2013 :Finaliste a la 4 sélection de « Afro pépites Show » organisé par rêve africain : www.lereveafricain.com.

-« 18 au 21 juillet 2013 » exposition au 9 festival Twiza a Tanger.

-Animation de 4 ateliers d écriture tifinagh,et exposition avec des artistes amazighs aux

Journées de la culture Amazighe d Essaouira du 18 au 21 janvier 2013.

-Participation dans l émission : En quête d aventure Maroc 2012 « Les berbères du Maroc gardiens de l atlas » diffusé sur Ushuaia le 08 01 2013.

-« 02 au 06 juillet 2013 » résidence des artistes plasticiens a l institut royale pour la culture amazighe a Rabat.

- Exposition permanente à l’atelier-galerie de tifinagh (tirite), Taliouine (depuis 2011)

- Exposition permanente sur la calligraphie de tifinagh, musée du safran, Taliouine

- « Festival de l’ETRANGE V », Alliance Franco-Marocaine d’Essaouira, février-mars 2012

- « ICI / RESIDENCE 2 », Alliance Franco-Marocaine d’Essaouira, juin-juillet 2011

- Exposition « la calligraphie de tifinagh », 5e édition du festival du safran a Taliouine, octobre 2011

-Exposition permanante a la maison des réves « dar ahlam » skoura ;ouarzazate.

- Exposition à l’Espace du 5, forum mondial Immigration et Développement, Taliouine, octobre 2011

- Exposition « la calligraphie de tifinagh », Palais de l’heure bleue, Essaouira, 2009

- Exposition « la calligraphie de tifinagh », 3e Festival du safran, Taliouine, 2009

- Exposition personnelle et installation, au coin des artistes, Essaouira, 2009

- Salon international de la calligraphie, Saint-Denis, France, 2009

- Exposition « la calligraphie de tifinagh », musée de la coopérative Souktana du safran, 2008

- « A mail art across the world, performance collective, enveloppe 460, page 19, 2008

- Salon international de la calligraphie, Saint-Denis, France, 2008

-mars 2006 : exposition « la calligraphie de tifinagh », la maison de la culture de Taliouine, 2006

- Participation a la 1e rencontre de la poésie amazigh, Maison de la culture de Taliouine, 2003











