Mouloud ABID

Mes expériences dans divers secteurs d’activités m’amène aujourd’hui à être opérationnelle dans le suivi administratif ,technique ainsi que la maîtrise des outils informatique et bureautiques et les relations commerciales.

Mes précédents employeurs et collègues ont apprécié chez moi outre une bonne connaissance du monde de l’entreprise, des qualités telles que la capacité à m’adapter mon sens de l’organisation, ma rigueur ainsi que ma maturité, qualités qui permettent de me laisser assumer des responsabilités en autonomie Sérieux et motivé je souhaite mettre à votre profit mon dynamisme, ainsi que mes compétences techniques, et relationnelles





Mes compétences :

Pack-Office

Autocad