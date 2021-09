Mounia BOUKHARI

Consultante confirmée sur la solution SAGE X3 PEOPLE j'interviens en avant-vente sur de projets de migration HRM V5-V6 ou changement de SIRH, ou en prestations (TMA, paramétrage, formation), aussi bien qu'en missions d'audit RH et SIRH.

Formation informatique (Maîtrise d'informatique) et RH (Master II) je suis en capacité de communiquer aussi bien avec les DRH, RRH , qu'avec les DSI.

Si vous cherchez une compétence pointue sur le SIRH en général et la solution SAGE X3 PEOPLE en particulier , avec une connaissance métier avérée, contactez-moi!!



Mes compétences :

Audit

Informatique

Master informatique

Paie

Ressources humaines

SIRH