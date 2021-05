Mounia RAHMOUNE

Les blessures de notre passé prennent une place importante dans notre vie, ce qui nous empêche de nous ouvrir au monde comme nous le devrions.



Ne vous complaisez pas dans cette situation et reprenez la barre.



Le coaching vous permettra de redécouvrir et remettre en valeur vos capacités et vous fait prendre conscience de limportance de votre force intérieure.



Face à ladversité, il peut parfois être tentant de fuir ou de reporter la faute sur les autres. Lélan vital qui sommeille en chacun de nous, constitue en fait un atout formidable pour celui qui acceptera daffronter ses failles et ses peurs. Quand on sait les décrypter, on se délivre ainsi du point des pensées limitantes pour œuvrer vers le chemin de la connaissance de son for intérieur et la délivrance du bonheur tant attendu.