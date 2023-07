Mounir ELKASMI

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Ayant une formation d'ingénieur automatisme et informatique industrielle, j'ai décidé dès le début de mon parcours académique d'orienter ma carrière vers les métiers industrielle ainsi des systèmes automatisés et robotisés, d'où mes différents postes. C'est aussi la raison pour laquelle depuis un peu plus de trois ans je travaille dans la réalisation des programmes APIs pour les utilities et sur les projets d'amélioration.

, je suis passionné par la recherche et le développement de système innovants. C'est pourquoi j'ai appris par mes soins à manier des logiciels d'automates afin de mettre en œuvre mes propres idées.



Mes principaux atouts sont :

- Ma maîtrise de nombreuses technologies utilisées dans l'industrie (Automates, IHM, variateurs de vitesse, équipements de sécurité, réseaux de terrain).



Connaissance en Automatisation Industrielle, Je maîtrise :

- L’environnement SIEMENS et sa plateforme de supervision WinCC, Vijeo Designer

- L’environnement ALLEN BRADLEY de Rockwell Automation et son logiciel RsLogix5

- L’environnement TELEMECANIQUE de Schneider et son logiciel PL7 Pro, Unity Pro



- Ma capacité à travailler sous pression.

- Ma passion pour les métiers d'ingénierie industrielle.





Quelques faits saillants de mes qualifications et mes réalisations :



- Résolution des failles aux niveaux des installations ;

- Amélioration du rendement des équipements ;

- Améliorer le fonctionnement des programmes API ;

- Économisé l’énergie ;

- Maintenance préventive / corrective ;





Clients principaux : Renault , TMSA, SIEMENS GAMESA



Mes compétences :

Amélioration de process

SIMATIC WinCC flexible

Maintenance

VHDL

supervision

créative conception

Project Management Office