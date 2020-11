Mounir MOUGIN

Un parcours atypique m'a amené à ma profession, j'ai incorporé l'École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air à Saintes en 1990 ou j'ai passé de belles années tout en apprenant la solidarité, la vie en communauté, le dépassement de soi,et l exigence des résultats.

En janvier 1993, je quittais Saintes pour quelques kilomètres seulement afin d'incorporer l'École Technique de l'Armée de l Air à Rochefort sur mer pour y suivre ma formation d'équipements et sécurité cabines 21 20, j' y reviendrai en 1997 pour ma reconversion en qualité de mécanicien avion spécialité cellule hydraulique.

En novembre 1993 , j'étais affecté en Corse à Solenzara base aérienne 126, ce qui m'a permis pendant 5 ans de découvrir et de vivre sur une ile magnifique avec une qualité de vie des plus agréables et sur un plan professionnel d'apprendre la rigueur, la discipline, l'écoute des autres de partager et d'évoluer au sein d'une équipe, de diriger et de transmettre lors des centres d'instructions.

Ainsi après 5 années en Corse et huit au sein de la défense nationale, j'étais prêt afin de m'accomplir humainement et professionnellement dans la vie civile.

En 1999, après ma formation j'intègre une agence commerciale AFC CONSULTING en contrat avec Teleciel, TPS et Bouygues telecom en qualité d'agent commercial afin de lancer et développer leur activités en région PACA.

J'ai dirigé ma première entreprise en novembre 2010 dans l' investissement et plus particulièrement les investissements dans les énergies verte, après plus de 30 Mega Watt réalisés en investissement cette dernière a été fermée en juin 2018. J'ai également était président de la société Aled France Eclairage de mai 2012 à décembre 2016, spécialisée dans l'optimisation des coûts liés à l'éclairage et sa maintenance, distribution, CEE . Mise en place du réseau commercial, 24 salariés 5 agences. CA de 4 millions deuros annuel. J'en ai également profité pour passer une Licence avec Opus Light Lyon (niveau 2 RNCP). La suite, je vous i