Mounira SOILIHY

Spécialisée dans les achats depuis cinq ans, au travers de mes principales expériences professionnelles chez deux leaders, SNCF et SAFRAN, j'ai développé une vision complète de la Fonction Achat.



En outre, ces expériences m'ont permis d'une part, de piloter le processus achat, essentiellement sur des familles hors-production : de l'identification du besoin au retour d'expérience établi suite à la prestation exécutée; et d'autre part, de négocier les conditions d'achats les plus optimales en termes de coût, qualité, délai et service.



Diplômée d'un Bac+5 en Achat-Marketing-Juridique, je dispose des principales compétences pour occuper le poste d'Acheteur.



Soucieuse de la satisfaction du client interne, rigueur, sens de l'analyse et de synthèse sont les qualités que j'apporterai à une Direction des achats.



Actuellement disponible, je recherche un poste d'Acheteur Hors-Production.