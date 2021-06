Mourad BEN-MAHMOUD

Expert comptable de formation, Consultant en management de métier, avec des études en Tunisie (IHEC Carthage promo 1994) et en France (CNAM à Paris 1996 DESCF 1998 DEC 2004), directeur de projets en conseil aux entreprises depuis 12 ans. Marié, père d'un garçon (2006) et de deux filles (2009 et 2013).



Actif dans la conduite de projets de conseil aux entreprises en Tunisie, Lybie et Algérie dans les segments suivants:

- réorganisation (BPR, cartographie des processus, organisation cible, fiches de fonctions, SGO, procédures);



- SI (Définition Système d'information cible, plans d'actions SI, refonte des processus, formalisation des besoins et CDC pour choix SI ou ERP, assistance au choix de solutions, assistance à maitrise d'ouvrage AMOA);



- Cost management et décisionnel: modélisation, informatisation et mise en place de système de comptabilité analytique ABC, de KPI et de balanced scorecards



mbm@hlb-tunisia.com



Mes compétences :

Business analyst

Cost control

Business Transformation

Organisation

Système d'information

Business planning

Costing