Moustoipha ABOUBACAR

Domaine de compétences



*Les énergies renouvelables : solaire, éolienne, biomasse, méthanisation, géothermie, PAC

*Stockage des énergies,

*Thermique du bâtiment et audit énergétique,

*Cadre réglementaire du développement durable,

*Climatisation et chauffage,

*Échangeur de chaleur, transfert thermique

*Maîtrise de l'énergie,

*performance énergétiques,

*Stratégie bilan carbone et éco conception,

*Projet territorial de développement durable: PCET, Agenda 21,

*Simulation numérique, études d'écoulement, plan 2D/3D

*Processus de certification ISO.14001 et ISO.9001, ouverture S.M.I, T.Q.M, Rex, SI, Monitoring

*Responsabilité sociétale des entreprises (R.S.E), ISO 26 001,



