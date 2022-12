Reconnue pour mon autonomie, ma discrétion et mes qualités professionnelles, mon expérience dans l'habitation et aujourd'hui dans le tertiaire m'ont permis d'appréhender la gestion d'un patrimoine immobilier sous toutes ces facettes.

Le sens du service m'anime dans mon quotidien et le souci d'optimiser au mieux les dépenses relevant de mon périmètre.