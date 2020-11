Victor CANET

Depuis tout jeune je m'intéresse aux problématiques environnementales liées à la gestion des déchets et à leurs exutoires.



Je dispose d'une double compétence à la fois dans le retraitement des déchets/dépollution ainsi que celle qui gravite autours du bâtiment (gros oeuvre et 2nd oeuvre) en ce qui concerne les phases d'un projet de construction.



Mon objectif serait d'atteindre le métier de Technicien de Dépollution / Sites et Sols Pollués ou de Dessinateur - Projeteur mécanique.



Mes compétences :

- SolidWorks

- Autodesk inventor

- Google Sketchup

- AutoCAD 2D

- Gestion des déchets

- Gestion de projet

- Dépollution/SSP

- Prélèvements (matrices: eau, air, sol).