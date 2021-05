Muriel CHARLET

Depuis mon enfance, j'ai une sensibilité forte à l'environnement. De nature idéaliste et optimiste, j'ai envie de croire que nous pouvons tous vivre ensemble dans le respect de chacun. Après 3 ans en recherche et 10 en industrie agro-alimentaire - en innovation - je me suis rendue compte que mon impact était insuffisant. Je suis pourtant convaincue que c'est aux acteurs économiques d'apporter les solutions qui vont permettre aux consommateurs de changer leurs pratiques. Quand j'en ai eu l'opportunité, je me suis donc lancée dans l'entrepreneuriat, mon objectif est de créer une entreprise autour d'un projet qui a du sens, de mettre à disposition mes compétences pour les gens proches de moi. J'espère créer une entreprise bienveillante, autant pour ses salariés que pour ses bénéficiaires, partenaires et pour la planète, dans laquelle les salariés se sentiront impliqués et aux manettes, et dans laquelle les indicateurs majeurs de réussite ne seront pas que économiques.



J'aime Mes Bouteilles, c'est ré-inventer une filière de ré-emploi des contenants en verre sur le territoire du Jura Bourgogne Franche-Comté et proposer une offre alternative et compétitive de contenants en verre aux producteurs locaux. Belle idée (qui n'est pas de moi), à laquelle j'ai apporté l'approche centrée utilisateurs pour faire en sorte de proposer une offre pertinente qui garantira la pérennité de la filière.



Mes compétences :

Microbiologie

Recherche et Développement

Modèles économiques innovants

Créativité

Management

Innovation