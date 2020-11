Muriel DENIS

Intègre, travailleuse, enthousiaste, déterminée, créative et curieuse sont les qualificatifs qui me décrivent le mieux.

J'ai développé de multiples compétences dans la vente et peux accomplir toutes les tâches inhérentes au fonctionnement d'un magasin.

Je m'adapte facilement à un nouvel environnement et suis motivée par la perspective de nouveaux apprentissages.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'employée que je suis, je vous invite à vous rendre sur https://mude85.wixsite.com/curriculumvitae



Mes compétences :

Respecter la culture d'entreprise

Mettre en application les consignes données

Accueillir et conseiller la clientèle

Vérifier un fond de caisse

Encaisser et emballer des articles

Réceptionner, vérifier, baliser et étiqueter des m

Implanter et mettre en rayon des articles

Organiser et gérer un rayon

Préparer les soldes

Ranger une réserve et passer des commandes

Entretenir les postes de travail

Participer à un inventaire