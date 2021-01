Julia PATRIAT

Chargée détudes de déploiement la fibre optique depuis fin 2019 (ORANGE) je dispose également d'une expérience de travail 3 ans dans ladministration Russe (secteur «Aménagement foncier et cadastre»). Je suis ouverte à toutes opportunités intéressantes, y compris dans dautres secteurs dactivité.



MES COMPÉTENCES



SIG:

- Requête SQL, import/export des données, jointure des champs, correction des données.

- Maintenance d'une base de données cartographiques



INGENIERIE DE RESEAUX TELECOMMUNICATION:

Bonne connaissance de larchitecture et des règles dingénierie des réseaux optiques.

Conception et contrôle dues livrables

Réalisation des calculs de charges

Constitutions et contrôle des Commandes dAccès

Elaboration des plans de tirage, plans de boites, synoptiques



CAO/DAO/BIM:

- Techniques de graphisme: réalisation et correction des dessins, plans, tracés ou schémas.

- Correction des projets Génie Civil (AutoCAD)

- Conception, développement douvrages ou produits

- Conception les nomenclatures des schémas et plans.

- Visualization et rendering 3D (REVIT)



EXPERIENCE TERRAIN;

- Réalisation les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier



COMPÉTENCES TRANSVERSES

Autonomie et rigueur

Adaptabilité, flexibilité, agilité

CuriositéSens de la communication

Travail en équipe