Djibril BIZIMANA

DOMAINES DE COMPÉTENCES:

- Gestion de projets techniques de refonte de larchitecture et de migration infra

- Administration système et ingénierie de production (Build, Change et Run)

- Pilotage de tests qualité de projets à technologies multiples et plateformes hybrides Web / Apps / Objets Connectés.

- Définir et valider les architectures réseaux sur des systèmes Unix et Windows.

- Installer et paramétrer à distance des équipements réseaux LAN / WAN / WIFI / VPN.

- Support Technique N2 dincidents opérateurs et gestion des demandes d'évolutions ADSL et Fibre.

- Suivre, gérer les performances ainsi que l'optimisation des systèmes et plates-formes infogérées.

- Apporter une expertise et recommandation techniques sur des infrastructures Cloud Computing.

- Participer à la gestion des projets : déploiement, migration, optimisation et consolidation réseaux.

- Anticiper les besoins informatiques et force de proposition sur les règles de sécurité.

- Pilotage, transfert de compétences lors dinterventions sur le terrain et communication client Label Qualicert.

- Connaissance de linfrastructure voix fixe client-opérateur (PABX, IAD, DSLAM, T0, T2 , RTC ) et de la chaine de raccordement IP pour la data (Coeur de réseau Fibre, PE, Boucle local, CE, Desserte)