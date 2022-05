Martin DELDICQUE

Actuellement : R&D Development Engineer au sein du siège de Dassault Systèmes, en région parisienne.



Diplômé d’une école d’ingénieur en Mathématiques et Informatique, je me suis spécialisé en ingénierie d'aide à la décision, et particulièrement en Optimisation.



J'ai notamment effectué un double diplôme au sein de l'Université de Montréal (Canada) durant lequel j'ai étudié la Recherche Opérationnelle.



Mes compétences :

Scilab

Optimisation

CPLEX

SAS

C++

Latex

Métaheuristiques

Machine Learning

Operations Research

Artificial Intelligence

Recherche Opérationnelle

Intelligence artificielle

JavaScript