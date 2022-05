Martine DELDICQUE

Mon parcours professionnel est très varié.

Diplômée "podologue", j'ai exercé pendant 10 ans ce métier.

J'ai apprécié pendant tout ce temps le contact humain.



Toujours orienté vers "l'humain", j'ai ensuite travaillé avec mon mari comme collaboratrice dans l'optique.



J'ai décidé de reprendre mes études à l'âge de 40 ans par un diplôme en morphopsychologie.



Je suis passionnée par le développement humain, par l'évolution de chacun. Je prends ainsi énormément plaisir dans mon nouveau métier.



Mes compétences :

Contacts humains

Sociable et créative

Pédagogue

Souriante et à l'écoute

Créativité

Bien être et empathie