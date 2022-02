Philippe SORSTEIN

Je suis psychopraticien, énergéticien, magnétiseur, coupeur de feu

Consultant en ressources humaines



Ma pratique s'appuie sur la psychothérapie et sur l'énergétique. Cette double approche permet une intégration émotionnelle et corporelle complète des prises de conscience induites par la "psy". Elle dynamise le processus de changement et de transformation.



J'ai démarré ma vie professionnelle en tant que cadre d'entreprise. En parallèle, j'ai développé ma passion de l'énergie et du magnétisme en me formant auprès de guérisseurs traditionnels. J'ai suivi et collaboré avec certains d'entre eux pendant plus de 30 ans.



Parallèlement, j'ai achevé en 1999 une formation de Psychothérapeute en Psychosynthèse.

La Psychosynthèse de Roberto Assagioli est une des toutes premières pratiques psychothérapeutiques de tendance Jungienne basée sur la verbalisation et l'écoute.



J'interviens dans les cas de :

Risques Psycho sociaux

Psychothérapie

Stress

Déprime

Problème d'énergie ou problème astral

Dégagement de l'aura et de la mémoire cellulaire.

Coupure ou Barrage du feu

Dégagement des mémoires du passé

Nettoyage des lieux(Feng Shui – Géobiologie – Dégagement des mémoires des lieux)



J'anime des formations pour le développement de ces compétences.

Les formations de Magnétiseur-énergéticien sont dispensées à l'Univers d'Esther- 13 rue des Tournelles- 75004 Paris depuis 2011.



J'interviens régulièrement en entreprise en tant que Consultant, formateur et/ou Coach dans le cadre de la gestion des risques psycho-sociaux



Ancien vice-président de l'OMNES.

Adhérent de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P)

Président de l'Association française des thérapies énergétiques (AFDTE)



Auteur de "Guérisseur Aujourd'hui" édité aux éditions des 3 Monts.

Auteur de nombreux articles.

Le chapitre "Philippe" dans le livre de Mme Clémence Amiel "Communiquer avec l'invisible" aux éditions Lebeau lui est consacré.



Mes compétences :

Feng shui

Bien être

Géobiologie

Psychothérapie

Magnétisme

Gestion des conflits