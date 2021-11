Forte d'une expérience de 20 années dans la coiffure, j'ai souhaité mettre mon savoir au service de ma clientèle, et pratiquer avec enthousiasme mon métier, qui n'est autre que ma passion.

Je me suis orientée vers la vente de matériel professionnel depuis 2013, domaine qui me tiens au fait des dernières tendances techniques , et trouve un réel plaisir dans le conseil aux professionnels de la coiffure.



Mes compétences :

Beauté

Coiffure