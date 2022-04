Muriel RIEBEL

Riche d'une expérience professionnelle de 12 ans dans les ressources humaines, et plus particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle, j’ai su démontrer mes qualités d'organisation, mon sens du travail en équipe et mes capacités d’adaptation.



Réactive et autonome, je cherche à m'investir dans un nouveau projet professionnel à partir de janvier 2016.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ressources humaines

Recrutement

OPCA

Assistanat de direction