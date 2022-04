Muriel ROUSSEIL

Après 3 ans au CG 49 , je travaille actuellement au service pôle de compétence des politiques sociales de CNFPT / INSET Angers



Mon expérience professionnelle et mes compétences se sont développées en contact avec le secteur médico social, le secteur de la formation des travailleurs sociaux, l'encadrement dans le domaine social et médico-social et maintenant je travaille pour la formation des cadres territoriaux pour les politiques publiques de soutien à l'autonomie (PA/PH)



je souhaite poursuivre mon évolution professionnelle au sein du CNFPT, dans le domaine médico social,ou social mon poste actuel intègre les dimensions du conseil, de l'accompagnement de projets et de démarches de changement, d'ingéniérie de formation. Je peux aussi participer à des dispositifs d'étude et de recherche du fait de mon parcours universitaire.



Mes compétences :

Conseil

Encadrement

Formation