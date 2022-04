Après plus de 10 ans d'expériences dans le journalisme et la communication, je mets mon réseau et mes qualités de communicante au service des structures qui en ont besoin. J'aime rencontrer des gens qui ont des choses à dire et j'adore inventer des partenariats intelligents avec des entreprises qui ont envie de changer le monde.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet