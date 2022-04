Muriel SALDANA (NÉE LESZKOWICZ)

Sales Director pour la vente des services AirBusiness aux compagnies aériennes en Europe et en Russie. Auparavant j’ai été responsable commerciale chez AirBusiness Academy, afin de développer de nouveaux partenariats, de faire croître notre portefeuille de clients en France et à l'étranger, avec un focus particulier sur les régions de l'Amérique du Nord et de l'Asie du Sud Est.



Je suis diplômée de l'ESC Toulouse en 2003.

Lors de mes loisirs, j'aime jouer au golf et partir en voyage.



Mes compétences :

Manager

Toulouse

Golf

Commercial

Voyages

SI