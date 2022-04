Muriel SANTOT

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Actuellement disponible, mon objectif est de poursuivre le développement de ma carrière en mettant à profit mon savoir et mes connaissances.



De formation supérieure (DUT GEA à Bayonne), j’ai pu prétendre à exercer des missions d’encadrement dont la dernière m’a permis d’occuper le poste de Responsable Administrations des Ventes et Service Clients.



Ma participation au lancement de la filiale Française du groupe allemand DURABLE ainsi que l'environnement international dans lequel j’ai évolué m’assurent une vision stratégique dans le domaine de la gestion commerciale et de la relation clients.

Rattachée au directeur de la filiale France, j’ai su être force de proposition, faire preuve d’adaptabilité et prendre des initiatives. Les projets (CRM, SAP, EDI) qui m’ont été confiés m’ont permis d’appréhender différentes problématiques tout en développant mon sens de la rigueur et de la responsabilité.



Je reste d'une nature prompte à relever les challenges et dans cette attente je vous remercie d'avoir accordé quelques instants à la découverte de mon profil.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

ADV

Anglais

Gestion de projet

Microsoft CRM

SAP

SAP CRM

Service clients

ventes