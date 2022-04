Muriel Sellam, 25 ans d'expérience commerciale dans la gestion de points de vente, le recrutement, la gestion des équipes et la formation.



9 mois de formation de formateur à l'AFPA de Paris m'ont permis d'assoir mes compétences pour former et accompagner des personnes et des projets.



construire des modules de formation seule et en équipes.



Animer les formations.



je suis aussi coach privé en développement personnel avec comme outil l'analyse transactionnelle et la PNL.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Animation commerciale

Animation de formations

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Vente directe

Techniques de vente

Gestion des planning d'animations

Adapter Les formations au "cas par cas"