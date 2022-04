Muriel SEMPE

Assistante commerciale depuis 25 ans dont 8 années chez Risc Group, j'ai pris en charge le suivi de la facturation et du CA de 3 agences en Rhône-Alpes, avec un reporting quotidien aux directeurs d'agence et régionaux ainsi qu'à la Direction Commerciale du groupe. J'ai également été en charge du suivi de la prospection commerciale, du traitement et de la gestion informatique des contrats clients tout en collaborant étroitement avec les services internes, ainsi que de l'organisation des plannings techniques. Le travail de statistiques, de création et de réalisation de présentations PP avec la direction régionale fait aussi partie de mes compétences. A travers la polyvalence de mes missions, j’ai pu traiter le suivi des dossiers facturation avec l'ADV sur Paris et assurer la gestion des services généraux des agences RA. J'ai pu ainsi mettre en avant mes qualités relationnelles, mon esprit d’équipe et mon implication de chaque jour.

J'ai mis en pratique ma réactivité, mon sens de l’organisation, ma capacité d’adaptation aux différentes évolutions de l’entreprise afin de réussir de façon autonome les missions qui m’ont été confiées.



Mes compétences :

Enthousiasme

Esprit d'équipe

Réactivité