Muriel SIMON

Je suis à votre écoute pour toutes demandes de formation de Télépilote de drone.

Spécialiste des prises de vue pour de productions de renom dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma, PIXIEL est avant tout concepteur de solution drone adapté à des environnements spécifiques.

Nos Pôle formation, vous permet d’appréhender les métiers de :

- l'Audiovisuel,

- la Photogrammétrie,

- la Thermographie,

- l' Inspection d'ouvrage

- la Sécurité.

Je suis votre interlocutrice pour tout besoin d'information pour une orientation professionnelle dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la sécurité et de l'audiovisuel via la prise de vue par drone.

N'hésitez pas,Toute l'équipe EMD reste à votre écoute au 02.51.78.92.00

A très bientôt chez EMD by PIXIEL Group.



Mes compétences :

Réactivité

Dynamisme