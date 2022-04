Muriel SPINELLI

Autorités et Responsabilités:

-Optimise les stocks MP et articles sous traités

-Optimise les lancements en fabrication en coordination avec la production et commerciaux.

-Assure la fonction observation dans le cas de déclenchement POI



Activité:

-Analyse les données du PDV

-Planifie la fabrication des ateliers et détermine le besoin en effectif.

-Coordonne le démarrage, arrêt ou modification produit.

-Identifie les reliquats sur commande client + analyse des causes.

-renseigne + mise à jour des tarifs fournisseurs

-Organise la gestion documentaire et logistique des articles en transit (Via la société en provenance des fournisseurs et à destination externe)



Gestion:

Analyse, propose et engage les possibilités d'organisation et de fonctionnement des ateliers en vue d'amélioration.



Paramétrage:

responsable du paramétrage des articles sous ERP ADONIX/ ()hors gamme opératoire).



Fiabilisation des stocks:

-Mise en place et suivi d'inventaire tournant

-Analyse des écarts + mise en place des actions correctives.

-Suivi du niveau des stocks et des indicateurs.



Mes compétences :

Bon relationnel

Connaissance techniques

Motivation

Organisation

Relationnel

Rigueur

Très bon relationnel