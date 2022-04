Muriel VALENTE

Titulaire d'une maîtrise en droit public, j'ai également étudié le droit fiscal et commercial. J'ai voulu, au terme de ma formation universitaire, m'enrichir d'une expérience commerciale de terrain dans la vente de produits haut de gamme de décoration. J'exerce depuis trois ans, en totale autonomie, auprès d'une clientèle de professionnels exigeants, la responsabilité de l'action commerciale incluant les aspects logistiques et financiers, la facturation, la négociation des prix et la gestion des litiges. J'ai le goût du contact et de la relation commerciale. Mon aisance relationnelle et la satisfaction de mes clients m'ont permis de développer, durant cette période, des relations professionnels de confiance avec des entreprises industrielles et commerciales comme avec des particuliers.



Mobile au niveau régional, je saisirai l'opportunité d'un poste évolutif où mes capacités d'analyses juridiques, ma connaissance du droit et mon expérience commerciale seront les atouts de mon succès.



Mes compétences :

Commercial

Droit

Droit de l'urbanisme

Droit public

Urbanisme

Urbanisme commercial