Muriel VARENNE

Consultante en Ressources Humaines et Accompagnement du changement pendant 9 ans, j'ai développé un savoir faire plus spécifique sur les problématiques d'évolution professionnelle qui me passionnent. Pendant 5 ans, j'ai développé l'accompagnement individuel et le coaching au sein de l'AP-HP. Puis j'ai piloté le département Formation du groupe Korian. Aujourd'hui je dirige l'Ecole de Formation Européenne en Cancérologie et je suis responsable du Centre de Ressources Formation pour les Centres de Lutte Contre le Cancer.



Mes expériences se conjuguent autour de grands projets de transformation complexes, d'accompagnement individuel et collectif en mobilité professionnelle et de formation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Conseil rh

Coaching