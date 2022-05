Sabrina INGARAO CAROLO

Bonjour,

après 15 ans d'expérience dans la distribution spécialisée (Décathlon et Boulanger) aux postes de Directeur de site,de RRH ,et de Responsable du Contrôle de Gestion Régional; j'ai intégré la DRH en tant que Directeur de projet.

J'ai dirigé pendant 5 ans des projets qui ont pour vocation d' améliorer les organisations de l'entreprise et d'en accroître sa performance commerciale et économique.

Ma spécialité consiste donc à repenser et à optimiser les organisations et les fonctionnements (métiers, systèmes de rémunération, organisation commerciale, process...etc).

Ces projets, très impliquants au niveau de la stratégie d'entreprise, nécessitent une bonne connaissance des métiers opérationnels,des services centraux, et des stratégies d'entreprise et de marché.

J'ai eu la chance de 2011 à 2013 d'accompagner la mise en oeuvre de ces changements d'organisation sur une une région pilote.J'ai alors accompagné la mise en place un nouveau format de magasin, adapté aux nouvelles donnes du marché (internet, multicanal...) et à nos ambitions de développement.

J'ai dirigé la région pilote pendant 2ans.

Depuis janvier 2014, mon périmètre d'action s'est élargi, j'ai repris la Direction de l'Organisation de l'Exploitation.

L'entreprise aujourd'hui vit une mutation conséquente où les fondamentaux deviennent de plus en plus instables avec des règles qui régulièrement changent...

La productivité et l' efficacité sont les mots clefs des entreprises de demain.

Il faut donc sans cesse savoir se remettre en cause, la vitesse,l'interactivité et l'adaptabilité deviennent les maîtres-mots des nouvelles entreprises qui veulent sans cesse améliorer l'expérience de leurs clients.

Anticiper,impulser et conduire le changement,lutter contre l'inertie ...sont au coeur de mon métier.

La force vive de l'entreprise reste ses hommes, porteurs de la qualité de notre relation client.

Il faut sans cesse les préparer à l'avenir tout en assurant les résultats au quotidien: c'est notre responsabilité.

"les pieds sur terre et la tête dans les étoiles"....tout un programme très passionnant!



Mes compétences :

Conduite de changement

Ressources humaines

Direction de centre de profits

Gestion de projet

Formation

Management

Communication

Contrôle de gestion

Marketing opérationnel