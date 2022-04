Muriel VENUTOLO

Plus de 13 ans d'expérience dans la gestion de projets et la production de produits à façon dédiés aux domaines des Biotechnologies et Sciences de la Vie.



Domaines d'expertise

- > Gestion de projets, administration applicative

- > Ingénieurie de la formation (définition des besoins, contrôle et validation des acquis, animation de formations anglais/français)

- > Management d'équipes, PDCA



Toujours à l'écoute du marché dans le secteur des Biotechnologies, Sciences de la Vie, Industries pharmaceutiques, Industries du Diagnostic In Vitro, je souhaite évoluer vers un poste d'Ingénieur Application.



Mes compétences :

ISO 9001

Chef de projet

Biotechnologies

PDCA

Production

Management

Chimie

QPCR

Autonomie