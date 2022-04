Muriel VIEVILLE

Une solide expérience dans la conduite de campagne publicitaire, consolidée au fil des ans dans de grands groupes de communication et annonceurs.

Je souhaite, maintenant, offrir mes compétences au sein d'une agence dynamique à fort potentiel créatif.



En quelques mots....



Je sais



Prendre et analyser un brief. Ecouter et comprendre les demandes des décideurs. Piloter un projet d’édition dans son ensemble. Prise de vue Juger une maquette. Superviser les documents d’exécution, les retouches, les gravures et en apprécier la qualité. Contrôler l’impression des documents. Etre le relais opérationnel entre les équipes commerciales et/ou le client.



Je sais aussi



Mettre en place des procédures d’appels d’offres. Négocier les achats. Chiffrer le coût d’une opération d’édition. Gérer un plan média. Comprendre et parler l’anglais.



Mes compétences :

Chargée de production

Communication

Communication plan

Cosmétiques

Édition

Luxe

Média

Plan Media

PLV

Production