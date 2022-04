Muriel WATIER

Organisme de formation en ressources humaines, exonéré de TVA, depuis 1996 et appelé Ethicformation.

Cabinet de psychothérapie pour bilan d'orientation, test de QI et thérapies depuis 1996.



Psychothérapies enfant et adulte en comportementalisme et en analytique ( selon les symptomes).



Stages pour l'individu, l'équipe de travail et l'entreprise.

Conceptrice de la pédagogie par le rire sain dite riropédagogie depuis vingt deux ans.



Spécialiste des administrations dans les préparations aux concours, depuis 1989.



conception de stage de méthodologie :

Apprendre à apprendre

Lecture sélective,sur tout type de document,avec deux méthodes originales,concues et brevetées depuis 2000.



Mémorisation développée

Prise de note efficace avec une méthode conçue et déposée depuis 2000.

Rédaction professionnelle



Gestion :

Du stress ( dont celui spécifique et précurseur concernant les problèmes informatiques)

Des conflits

des problèmes

du temps et organisation



Communication commerciale

Négociation

Délégation

Entretien d'évaluation



Recrutement avec grille, test et entretien personnalisés.



Mes compétences :

Psychologue

Therapeute

Formatrice RH

Spécialiste risque psychosociaux